Bugsnax, si pensa già al futuro: il team è al lavoro su un 'nuovo progetto'

Young Horses pensa ai suoi prossimi progetti e, dopo il grande successo di Bugsnax che è uscito anche su smartphone con l'arrivo su iOS, inizia a porre lo sguardo in direzione di un futuro con un nuovo gioco tutto da scoprire. Ma quali sono le informazioni conosciute dopo che il co-founder di Young Horses si è espresso sulla questione?

Nella giornata di ieri 14 luglio, infatti, Philip Tibitoski ha pubblicato un post su Twitter che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "pronto a smettere di parlare di Bugsnax e di iniziare a parlare di un nuovo gioco". Purtroppo non sono seguite maggiori informazioni, se non un commento alquanto ironico che lascia intendere il tanto tempo che ci separa dalla prossima avventura.

"Inoltre, per 'parlare di' intendo post vaghi per anni e poi annunciare il gioco sei mesi prima del rilascio", dichiara sempre Philip Tibitoski su Twitter. Quando arriverà il prossimo gioco di Young Horses? Questa e altre domande ci attendono nel corso delle settimane e dei mesi (senza escludere che si possa trattare anche di anni), in previsione di conoscere ciò che il team vorrà offrirci dopo la simpatica e bella caccia di insetti su PlayStation 5 con Bugsnax. Almeno per il momento saremo dunque costretti ad aspettare che la stessa Young Horses comunichi qualcosa a tal riguardo.