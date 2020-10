Bugsnax PS5 gratis agli abbonati PlayStation Plus fin dal lancio della console

PS5 sta per arrivare e PlayStation Plus s'adegua di conseguenza: oltre ai due consueti giochi gratis per PS4, tutti gli abbonati al servizio otterranno senza costi aggiuntivi anche un gioco per PlayStation 5, Bugsnax, giocabile sulla console di nuova generazione fin dal lancio del 19 novembre!

Bugsnax è un colorato e stravagante gioco d'avventura in prima persona ambientato su Snacktooth Island, dove vivono le creature leggendarie che danno il nome al titolo. Nei panni di un giornalista,vi recherete sull’isola e scoprire cosa è successo all’esploratrice Elizabert Megafig, misteriosamente sparita: il suo accampamento è andato distrutto, mentre i suoi affamati seguaci - i Grumpus - sono scappati in giro per i biomi di Snacktooth Island! Il vostro compito sarà quello di catturare dei Bugsnax da dare in pasto ai Grumpus: ce ne sono ben 100, tutti diversissimi tra loro sia nell'aspetto che nei comportamenti. Per catturarli dovrete utilizzare diversi gadget, come il Snaxscope per catalogarli e la Sack Trap per intrappolarli, elaborando strategie sempre diverse.

Il 12 novembre, Bugsnax uscirà anche su PlayStation 4 (oltre che su PC), ma gli sviluppatori hanno chiarito che le due edizioni per le console Sony avranno liste dei trofei separate. Al lancio, inoltre, non sarà supportato il trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5: tale funzione sarà implementata con un aggiornamento futuro. Specifichiamo, infine, che Bugsnax per PS5 rimarrà nella Instant Game Collection di PlayStation Plus dal 19 novembre 2020 al 4 gennaio 2021.