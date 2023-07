Bugsnax, l'uscita su iOS è dietro l'angolo: il gioco arriva anche su smartphone

A più di un anno di distanza dall'annuncio di Bugsnax come gioco a sorpresa in arrivo su Xbox Game Pass, la produzione ideata e pubblicata dai ragazzi di Young Horses si appresta ad approdare sull'App Store tra pochissimo tempo. La pubblicazione di Bugsnax su iOS è dietro l'angolo ed è prevista per questa settimana.

Vi abbiamo parlato ampiamente della nostra caccia di insetti su PlayStation 5 nella recensione di Bugsnax e, dopo diversi anni dal suo ingresso nel mercato videoludico, è tempo di intraprendere questo simpatico viaggio anche sull'ecosistema Apple. Grazie alla presenza di un sistema di controlli touch e dell'ampio supporto ad una vasta gamma di controller, il gioco sviluppato da Young Horses sarà disponibile su tutti i dispositivi della casa di Cupertino.

Per l'esattezza, Bugsnax sarà rilasciato su iOS a partire dal 12 luglio. Manca poco tempo alla pubblicazione in pompa magna del gioco, il quale potrà finalmente essere provato anche con i prodotti facenti parte dell'ecosistema ideato da Apple nel corso degli anni. Siete pronti a provare questa nuova esperienza sul proprio smartphone e non solo? Comprerete Bugsnax su iOS? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, in attesa di un 12 luglio alquanto imminente e pronto ad offrire sempre più titoli in previsione di un'estate - videoludicamente parlando e non solo - rovente.