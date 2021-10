Bugsnax: visitate l'isola di BIGsnax nell'espansione gratis in arrivo nel 2022

Nel corso del nuovo appuntamento con State of Play, Sony ha concesso nuovamente spazio a Bugsnax. L'irriverente titolo di Young Horses si accinge ad accogliere una corposa espansione gratuita in arrivo nel corso del 2022 su PlayStation 5 e PlayStation 4 che porterà i giocatori nell'isola di BIGsnax.

Viaggia in una misteriosa nuova isola dove i Bugsnax sono davvero enormi! Dovrai padroneggiare nuove meccaniche come lo Shrink Spice, che può ridurre il gigantesco Bugsnax a dimensioni catturabili. Insieme a te ci sono Chandlo, Floofty, Triffany e Shelda, che ti aiuteranno ad esplorare sia la storia a lungo dimenticata dell'isola, sia altri racconti personali.

Una volta tornato a Snaxburg, avrai finalmente la tua capanna. Puoi accettare le sfide dalla tua casella di posta per guadagnare mobili e accessori per personalizzare il tuo spazio abitativo. Queste sfide andranno a rinfrescare il gameplay e scuoteranno il tuo metodo di esplorazione e cattura. Ci saranno inoltre nuovi Bughat con cui personalizzare i proprio Bugsnax.

Tra gli altri contenuti aggiuntivi inclusi nell'aggiornamento troviamo:

Un nuovo bioma da esplorare;

Una dozzina di Bugsnax freschi da catturare e dare in pasto ai tuoi amici;

Oltre 100 sfide e 30 missioni;

Quasi 200 decorazioni da collezionare ed esporre;

Dialoghi più piacevoli dal nostro cast di doppiatori.

Gli sviluppatori hanno precisato che, in caso abbiate già terminato l'avventura principale, dovrete semplicemente caricare il vostro ultimo salvataggio che vi porterà a Snaxburg prima del punto di non ritorno, e sarete in questo modo in grado di esplorare i nuovi contenuti. Le novità appariranno invece in modo organico per i nuovi giocatori. Ricordiamo che Bugsnax arriverà anche su PC e Mac durante il prossimo anno.