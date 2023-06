Da Bullestorm VR ad Assassin's Creed Nexus: tutti gli annunci del Meta Quest Showcase 2023

Si è da poco concluso il Meta Quest Gaming Showcase 2023, l'evento dedicato alla realtà virtuale dell'azienda legata a Facebook durante il quale sono stati presentati tanti nuovi videogiochi fruibili con un visore.

Il primo annuncio è stato quello di No More Rainbows, progetto di Squido Studio in cui i giocatori vestono i panni di una mostruosa creatura che deve combattere teneri esserini che hanno invaso il suo regno. È poi giunto il momento di Little Cities, titolo già disponibile che sta per ricevere il Sandbox Update, che consentirà ai giocatori di sbizzarrirsi con la creazione di città di tutti i tipi. A seguire troviamo l'annuncio di Death Game Hotel, l'ultima fatica di White Owls (team fondato da SWERY, creatore anche di Deadly premonition): in questo gioco incentrato sulla componente narrativa dovremo prendere parte a violenti giochi il cui esito potrebbe costarci parti del corpo.

Dopo i trailer di Ghost Signal: A Stellaris Game - Fleet Expansion, Walkabout Mini Golf e il nuovo aggiornamento di Onward è arrivato il momento di Demeo Battles, strategico con focus sul comparto PvP in cui gli scontri avvengono in testa a testa o fra due team composti da due giocatori. Abbiamo poi osservato in movimento il particolare shooter in prima persona basato sul tempo che prende il nome di We Are One e il sempre divertente PowerWash Simulator, che invade quindi anche la piattaforma di Zuckerberg.

Uno degli annunci principali della serata riguarda Assassin's Creed Nexus, l'atteso capitolo della serie Ubisoft che arriverà entro l'anno su Meta Quest Store e che potremo vedere finalmente in azione durante l'Ubisoft Forward del 12 giugno 2023. Direttamente dal passato arriva poi Bulletstorm, il frenetico FPS di People Can Fly che sta per tornare con una versione adattata alla realtà virtuale nata dalla collaborazione del team originale con Incuvo, i creatori di Green Hell VR.

Gli amanti di anime e manga saranno poi felici dell'annuncio di Attack on Titan VR: Unbreakable, che metterà i giocatori nei panni di uno degli agili soldati dotati di dispositivo di manovra tridimensionale e farà vivere in prima persona i duelli contro i perfidi giganti. Arriverà anche Stranger Things VR, un'esperienza in cui i giocatori vestiranno i panni di Vecna, il villain conosciuto nell'ultima stagione della serie Netflix. Oltre alla conferma dell'arrivo di Arizona Sunshine 2, The 7th Guest e Dungeons of Eternity, il palco dell'evento ha ospitato il reveal di Vampire: The Masquerade - Justice, nuovo titolo ambientato nell'evocativo universo a base di vampiri. È arrivato poi il turno di Racket Club e di NFL Pro Era, nuovo titolo dedicato al celebre sport americano. Altro annuncio di rilievo è quello di Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, che ci porterà nel mondo degli acchiappafantasmi in VR. Sono poi stati annunciati UNDERDOGS, Silent Slayer: Vault of the Vampire e I Expect You To Die 3: Cog in the Machine.

A chiudere l'ondata di annunci troviamo Samba de Amigo in versione VR e Asgard's Wrath 2, sequel dell'apprezzato titolo per la realtà virtuale.