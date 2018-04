Bullet Witch Remastered disponibile ora su Steam e Humble Bundle

Originariamente pubblicato in esclusiva per Xbox 360, Bullet Witch è ufficialmente arrivato da poche ore su PC, via Steam e Humble Bundle. L'action game sviluppato da Cavia e pubblicato da XSEED Games e Marvelous USA, Inc. torna quindi con un update grafico e numerose nuove opzioni per offrire un'esperienza di gioco più fluida agli utenti PC.

Bullet Witch è un action in terza persona che offre un mix dell’estetica dark-fantasy giapponese e dell’azione militare di stampo occidentale. Tra i miglioramenti tecnici apportati per questa versione PC, abbiamo quelli riguardanti risoluzione, framerate, gestione delle luci e bilanciamento di gioco. Tutti i DLC saranno inoltre inclusi in questa nuova edizione.

"Un esercito di demoni ha conquistato il mondo e la resistenza umana è sull’orlo della disfatta totale, ma proprio quando tutto sembra perduto, una donna vestita di nero arriva sul campo di battaglia armata di poteri magici e una lunga pistola simile alla scopa di una strega. Giocherai nei panni di Alicia, la misteriosa salvatrice, e dovrai combattere orde di soldati demoniaci, civili mutati e persino giganti".

Di seguito, vi riportiamo inoltre i requisiti minimi e raccomandati del titolo, nel mentre in cima potete dare un'occhiata al trailer di lancio pubblicato di recente da XSEED Games.

Minimi

Sistema operativo: Windows 7+

Processore: Intel Core i5-6300HQ CPU @ 2.30GHz (4 CPUs)

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Intel(R) HD Graphics 530

DirectX: Versione 9.0c

HDD: 5 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Compatibile with DirectX 9.0c

Note aggiuntive: 720p @ 30fps

Raccomandati