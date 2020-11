Bulletstorm 2 in vista? People Can Fly al lavoro su due nuovi tripla A

Non hanno ancora pubblicato Outriders, looter-shooter fantascientifico previsto per il mese di febbraio del 2021, eppure i ragazzi di People Can Fly stanno già pensando al futuro... e a quanto pare, lo stanno facendo in grande.

Stando a quanto dichiarato da Sebastian Wojciechowski, CEO e azionista di maggioranza, lo studio polacco sta già lavorando ad altri due giochi tripla A ad alto budget in collaborazione con due dei più grandi publisher del settore, Square Enix (che pubblica anche Outriders) e Take-Two Interactive. Allo stato attuale dello sviluppo i due titoli sono identificati con i nomi in codice Gemini e Dagger, e la loro pubblicazione non avverrà prima del 2024. Non sono disponibili dettagli significativi sui due progetti, ma Wojciechowski ha affermato che uno dei due si trova in sviluppo già da diversi mesi e che è basato su una delle IP di proprietà di People Can Fly...

Che si tratti di Bulletstorm 2? Quando nel 2015 People Can Fly si è separata da Epic Games acquisendo la propria indipendenza, ha portato con sé anche i diritti dell'IP di Bulletstorm. Dopo il rinnovato interesse catalizzato dalla riedizione Bulletstorm: Full Clip Edition, curata da Gearbox, non ci stupiremmo affatto se People Can Fly stesse finalmente valutando l'idea di riportare in auge il brand con un nuovo capitolo. Ci sentiamo di escludere Painkiller, serie che ha fatto conoscere People Can Fly al mondo, poiché i diritti dell'IP sono ora in mano a Koch Media.