Bulletstorm: Duke of Switch Edition annunciato da Gearbox Software

Dal palco dello showcase di Gearbox organizzato in occasione del PAX East 2019, Steve Gibson ha annunciato Bulletstorm: Duke of Switch Edition, la trasposizione per Nintendo Switch dell'FPS futuristico Bulletstorm.

Il titolo sarà sviluppato da Gearbox in collaborazione con gli autori di People Can Fly e comprenderà tutti i contenuti dell'edizione originaria di questo adrenalinico sparatutto in prima persona, con la doverosa aggiunta delle funzionalità esclusive di Nintendo Switch come la possibilità di utilizzare gli accelerometri e i giroscopi dei controller Joy-Con.

Non meno importante sarà poi la presenza di sua maestà Duke Nukem come personaggio giocabile e dei contenuti inediti che hanno contraddistinto la Full Clip Edition di Bulletstorm su PC, PS4 e Xbox One, seppur con le dovute ottimizzazioni grafiche e gli accorgimenti tecnologici necessari per consentire questo porting.

La commercializzazione di Bulletstorm: Duke of Switch Edition è prevista per questa estate, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni su questo progetto e della pubblicazione, da parte di Gearbox Software, delle prime immagini e scene di gioco in salsa Switch.