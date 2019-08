Bulletstorm e Risk of Rain 2 disponibili a sorpresa su Nintendo Switch

Senza alcun tipo di preavviso o comunicazione in merito, Gearbox Software ha lanciato a sorpresa due giochi sull'eShop di Nintendo Switch: Bulletstorm Duke of Switch Edition e Risk of Rain 2.

Bulletstorm arriva dunque per la prima volta sulla console ibrida della grande N: si tratta della versione originale dello sparatutto in prima persona arricchita sia delle novità contenutistiche introdotte dapprima con la Full Clip Edition di migliorie, sia di alcune aggiunte esclusive di questa versione per Switch, come la possibilità di utilizzare gli accelerometri e i giroscopi dei controller Joy-Con. Da sottolineare anche la presenza dell'esplosivo Nuke Dukem tra i personaggi giocabili. Il titolo è già presente sull'eShop: potete acquistarlo al prezzo di 29,99 euro, il peso del download ammonta a 9.4GB.

Risk of Rain 2, che Gearbox Software tratta esclusivamente nelle vesti di editore, è invece il seguito dell'apprezzata serie action platformer che con questo secondo capitolo ha abbracciato per la prima volta la grafica 3D. Il roguelike farà in modo che ogni partita, giocabile fino a quattro partecipanti in contemporanea, sia diversa dalle altre, con livelli, nemici, boss e oggetti casuali. Anche in questo caso, potete già procedere per l'acquisto del gioco, venduto sull'eShop di Switch al prezzo di 29,99 per un totale di 1.2GB di contenuti da scaricare.