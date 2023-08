Bulletstorm VR in arrivo su PS VR2 e Meta Quest: ecco la data d'uscita

Durante il Meta Quest Showcase 2023 dello scorso giugno è stato annunciato Bulletstorm VR, nuova iterazione del brand di culto targato People Can Fly ed ora pronto ad abbracciare la realtà virtuale. E adesso sappiamo anche con certezza quando sarà disponibile sul mercato.

Attraverso un nuovo trailer mostrato nel corso della Gamescom 2023, People Can Fly e lo sviluppatore interno Incuvo hanno confermato ufficialmente che Bulletstorm VR sarà disponibile su PlayStation VR2, Meta Quest 2 e Steam VR a partire dal 14 dicembre 2023: a fine anno i fan della serie potranno dunque vestire nuovamente i panni di Grayson Hunt in un'avventura che promette di rivelarsi frenetica, esplosiva ed ancora più immersiva grazie alle possibilità offerte dalla realtà virtuale.

Il gioco è inoltre già disponibile per la prenotazione sul PlayStation Store con uno sconto del 10% per tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Il pur breve trailer riassume alla perfezione l'essenza del nuovo esponente del brand: esplosioni, calci spettacolari e scontri con imponenti boss sono gli ingredienti principali di Bulletstorm VR, con i giocatori che guideranno Grayson nella sua missione di vendetta nei confronti del generale Serrano, in un viaggio attraverso il pianeta abbandonato di Stygia.

Mancano dunque ancora pochi mesi prima di poter vivere l'esperienza in realtà virtuale offerta da Bulletstorm VR: lo farete vostro non appena disponibile?