Bulletstorm VR: l'FPS culto abbraccia la Realtà Virtuale! Ecco il primo video

Durante il Meta Quest Showcase 2023 che ha fatto da sfondo al nuovo video di Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, i ragazzi di People Can Fly hanno presentato ufficialmente Bulletstorm VR, un'esperienza sparatutto in Realtà Virtuale ambientata nella dimensione dell'omonimo FPS.

Il titolo ci farà indossare i panni di Grayson Hunt per aiutarlo a compiere la sua vendetta. L'avventura confezionata dal team Incuvo interno a People Can Fly si appoggia al frenetico gameplay dello shooter originario per espanderne l'esperienza in direzione, appunto, degli sparatutto in Realtà Virtuale.

Nel corso della campagna principale sarà possibile accedere a un ampio ventaglio di abilità e attacchi speciali, grazie ai quali poter scatenare il caos tra le linee nemiche facendoci largo a suon di esplosioni e calci pirotecnici.

Non mancheranno poi le indimenticabili battaglie contro i possenti boss di fine livello e le frenetiche sessioni sparatutto contro ondate crescenti di mostri e soldati: proprio come nel titolo primigenio, anche in questa versione in Realtà Virtuale di Bulletstorm saremo in grado di alternare liberamente gli attacchi corpo a corpo all'utilizzo delle devastanti armi equipaggiabili da Grayson.

Prima di lasciarvi al video di presentazione che campeggia a inizio articolo, vi informiamo che Bulletstorm VR è destinato ad approdare su dispositivi Meta Quest 2, 3 e Pro più avanti nel 2023.