Bulletstorm VR, manca poco al suo debutto: gennaio è il mese di un grande ritorno

L'FPS culto Bulletstorm ha abbracciato la Realtà Virtuale già dalla prima metà dell'anno passato, quando dal Meta Quest Showcase è salito sul palco dell'evento proprio l'avventura di prossima uscita targata Incurvo e People Can Fly. Si avvicina il momento della verità per Bulletstorm VR e per la scoperta della nuova direzione intrapresa dal team.

È notizia di qualche mese fa la decisione di rinviare al 2024 lo shooter vecchia scuola: Bulletstorm VR. Purtroppo, da quel momento in poi il gioco è uscito dai radar videoludici internazionali, ma siamo sempre più vicini all'attesissimo giorno di lancio del titolo. Il 18 gennaio 2024 è dietro l'angolo e Bulletstorm VR è pronto a mostrare i muscoli su PS5, Meta Quest e PC. Gli ecosistemi videoludici addentro al mondo della Realtà Virtuale stanno per accogliere uno dei progetti più importanti che usciranno per le periferiche Meta, Sony e non solo.

Gennaio 2024 è anche il mese del ritorno di Bulletstorm, dopo che l'IP ha detto addio al settore a seguito dell'uscita dell'omonimo titolo nell'ormai lontano 2011. Come sappiamo dalle informazioni rilasciate dal team, "Bulletstorm VR è uno sparatutto d'azione brutalmente creativo che mette i giocatori nei panni di Grayson Hunt, un mercenario spaziale dalla testa calda, mentre spara, prende a calci e mette al guinzaglio tutto ciò che vede in un mondo ostile in realtà virtuale". Pronti a prendere parte ad una nuova avventura all'insegna dello shooting nudo e crudo? In tal caso, rinnoviamo l'appuntamento al 18 gennaio 2024.