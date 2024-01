Bulletstorm VR, quali sono i requisiti minimi e consigliati per giocare su PC?

Manca poco al debutto di Bullestorm VR che avverrà a gennaio, ovvero nel mese del grande attesissimo ritorno grazie al lavoro realizzato dai ragazzi di Incurvo e da People Can Fly. Ci avviciniamo sempre di più al fatidico momento, ma siete pronti ad un'avventura FPS di vecchio stampo? E soprattutto, lo sono anche le vostre macchine da gioco per il PC Gaming?

Per rispondere a questa annosa domanda, direttamente dalla pagina Steam ufficiale del titolo giungono quelli che sono i requisiti minimi e consigliati della versione PC di Bulletstorm VR, la punta di diamante della Virtual Reality per le prime settimane del 2024. Pur essendo sparito dai radar mediatici dopo che l'FPS culto Bulletstorm VR ha finalmente abbracciato la Realtà Virtuale, il gioco è pronto ad approdare su PlayStation 5 con Sony VR 2, Meta Quest e PC. Qui di seguito vi riportiamo le componenti che ogni PC dovrà rispettare per poter giocare al meglio con i settaggi minimi e consigliati.

Requisiti di sistema minimi Bulletstorm VR

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit;

Sistema operativo: Windows 10/11 64-bit;

Processore: Processore Quad Core 3.2 GHz (Core i5-7500 / Ryzen 5 1600);

Memoria: 8 GB di RAM;

Scheda video: GeForce GTX 1660 SUPER o equivalente con 6 GB di video RAM;

DirectX: Versione 11,

Memoria: 12 GB di spazio disponibile;

Scheda audio: compatibile con DirectX.

Requisiti consigliati per Bulletstorm VR su PC

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit;

Sistema operativo: Windows 10/11 64-bit;

Processore: Processore Quad Core 3.4 GHz (Intel Core i5-11400F / Ryzen 5 3600);

Memoria: 16 GB di RAM;

Scheda video: GeForce RTX 3060 o equivalente con 8 GB of video RAM;

DirectX: Versione 11;

Memoria: 12 GB di spazio disponibile.

Termina così l'elenco dei requisiti adeguati per giocare al meglio al titolo targato Incurvo e People Can Fly ormai prossimo al debutto sul mercato videoludico. Sarete in grado di avviare Bulletstorm VR sulle vostre periferiche da gioco?