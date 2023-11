Bulletstorm VR, lo shooter vecchia scuola è rinviato al 2024: quando uscirà?

L'FPS culto Bulletstorm ha abbracciato la realtà virtuale, come visto nel corso del Meta Quest Showcase di inizio giugno. Si avvicina il momento della verità in cui i fan dello shooter brutale vecchia scuola potranno mettere le proprie mani sul gioco, ma il day one del progetto di Incurvo e People Can Fly è slittato: Bulletstorm VR uscirà nel 2024.

Dopo aver annunciato la data d'uscita di Bulletstorm VR su PS VR 2 e Meta Quest, ecco che sopraggiungono (ad opera del publisher) le prime notizie di uno slittamento del titolo: Bulletstorm VR non giungerà più il 14 dicembre 2023, come dapprima preventivato. Fortuna vuole, però, che non sarà necessario attendere troppo, perché si tratta di una variazione di poche settimane rispetto alla precedente data di pubblicazione.

Bulletstorm VR arriverà sul mercato il 18 gennaio. PlayStation, Steam e Meta Quest si apprestano ad accogliere a braccia aperte quanto realizzato dai ragazzi di Incurvo, ma ci vorrà un po' più di tempo prima di assistere al ritorno di Bulletstorm in una veste tecnica ancor più divertente e immersiva. Pronti ad un day one distante di otto settimane? Siete interessati a quanto realizzato dal team di sviluppo con la versione per Realtà Virtuale dell'intramontabile Bulletstorm?

L'appuntamento è rinviato al 18 gennaio 2024, ma nel frattempo rimanete sintonizzati per saperne di più; che i The Game Awards possano essere un'ulteriore occasione per Incurvo e People Can Fly per salire sul palco con il loro accattivante progetto?