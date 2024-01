Bulletstorm VR, la versione PS VR 2 sarebbe incompleta: Sony avvia i rimborsi su PS5?

Sui social e sui forum videoludici più frequentati si moltiplicano le segnalazioni degli acquirenti di Bulletstorm VR che affermano di aver ricevuto dei rimborsi da Sony in funzione dei problemi e delle gravi mancanze ravvisate nella versione PS VR 2 dello sparatutto in Realtà Virtuale.

Disponibile dal 18 gennaio anche per dispositivi Steam VR e Meta Quest, la riedizione VR dello sparatutto culto di People Can Fly starebbe infatti per finire nell'occhio del ciclone a causa dei problemi e delle mancanze segnalate dagli acquirenti della prima ora, tanto da indurre Sony a procedere a rimborsi automatici in maniera non troppo dissimile da quanto fatto in passato con i rimborsi concessi per la versione PS4 di Cyberpunk 2077.

Diversi utenti sostengono di aver ricevuto un messaggio dai curatori del PlayStation Store che li avvisa, appunto, dei "problemi riscontrati nel prodotto, inclusi contenuti incompleti. Pertanto, abbiamo annullato l'acquisto e completato il rimborso dell'intero importo seguendo le indicazioni offerte dal metodo di pagamento utilizzato per completare l'ordine. Nel caso in cui non fosse possibile effettuare questo pagamento, rimborseremo l'intero importo dell'acquisto del prodotto aggiungendolo al saldo del portafoglio PlayStation Network associato al tuo account".

Nel momento in cui scriviamo, Bulletstorm VR risulta essere regolarmente a listino su PlayStation Store italiano, di conseguenza non sappiamo se i problemi e le mancanze riscontrate interessino solo determinate versioni localizzate del titolo o se, al contrario, coinvolgono ogni edizione. Restiamo quindi in attesa di un chiarimento da parte di Sony e People Can Fly.