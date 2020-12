Bully 2 cancellato in favore di GTA 6 e RDR2? Spuntano rumor in casa Rockstar Games

Mentre la community attende di apprendere la data di uscita della versione next-gen di GTA V e di scoprire eventuali dettagli su GTA 6, tornano alla ribalta rumor legati al possibile sviluppo di Bully 2.

È infatti ormai da diverso tempo che si alternano in rete indiscrezioni legate alla presunta volontà da parte di Rockstar Games di fare forma ad un sequel del primo Bully. Un'intenzione ad oggi mai confermata in via ufficiale e che ha trovato forma solamente in rumor spesso legati ad una cancellazione di Bully 2 operata relativamente di recente da parte della software house. A rilanciare quest'ipotesi contribuiscono ora due Insider tradizionalmente legati alle attività di Rockstar Games e attivi sui forum di Resetera e Reddit come "Tez2" e "Yan2295".



Entrambi sembrano infatti essere concordi nell'identificare il 2017 come l'anno di arresto dei lavori dedicati alla realizzazione di Bully 2. La produzione del gioco sarebbe stata accantonata a seguito del grande carico di lavoro che il team stava affrontando per il completamento di Red Dead Redemption 2. L'epopea western di Arthur Morgan e il ritorno congiunto di Bully avrebbero costretto Rockstar a rallentare i lavori su Grand Theft Auto VI, che - si riferisce - sarebbero stati avviati già nel 2015. A fronte di un sovraccarico di lavoro, la compagnia avrebbe dunque deciso di cancellare Bully 2.



Ovviamente, al momento non vi sono conferme ufficiali in merito: vi ricordiamo che i rumor, in quanto tali, potrebbero rivelarsi in parte o in tutto errati.