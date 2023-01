Bully 2: ecco come sarebbe stato il sequel cancellato da Rockstar, secondo un rumor

Sebbene sia fortemente desiderato da coloro che hanno vestito i panni di Jimmy Hopkins nel titolo originale pubblicato nel 2006, Rockstar Games non ha mai ufficialmente annunciato il sequel di Bully.

Lo YouTuber SWEGTA afferma di aver intervistato un ex sviluppatore di Bully 2, a cui Rockstar Games stava lavorando nel corso degli anni passati. Stando a quanto rivelato dalla fonte, il gioco era in fase di realizzazione nel 2013 e si costituiva di una vertical slice da 6-8 ore di gioco. Il protagonista - nuovamente Jimmy Hopkins - sembrava un po' più grande e più alto rispetto al primo episodio, ma con la stessa costituzione corporea e le stesse cicatrici e struttura facciale.

Secondo il presunto sviluppatore, la storia di Bully 2 prendeva luogo nell'estate dopo il primo anno della Bullworth Academy, quando Jimmy era tornato nella sua città natale. Il gioco avrebbe avuto 16 missioni e quelle già realizzate all'epoca riguardavano il salvataggio di alcuni bambini da un campo estivo. Si sarebbe trattato di un "puro sandbox" e le parti più importanti dei loop di gioco erano presenti nel prototipo. C'erano anche alcuni mini giochi, come le gare di go kart e sfide a tempo nel falciare i prati con un tosaerba.

Il mondo di gioco di Bully 2 viene definito vivo e ricco di zone verdi. Il gioco era stato concepito pensando a una classificazione per adolescenti e non vi erano armi letali nel prototipo, sebbene il progetto giocasse sul confine delle classificazioni Teen e Mature. Il titolo avrebbe inoltre accolto una meccanica di cricche/fazioni. Secondo la fonte alcune funzionalità di questo prototipo sono state successivamente incorporate in Red Dead Redemption 2.

Bully 2 sarebbe stato cancellato poiché Rockstar lo ha sempre considerato un progetto minore, preferendo allocare le sue risorse sui suoi franchise di punta: Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. A dar retta al noto leaker Tom Henderson, tuttavia, non tutto sarebbe perduto in quanto la software house starebbe tutt'oggi lavorando a Bully 2.