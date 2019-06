Bully 2 : cosa vorremmo vedere nel sequel del gioco Rockstar? Discutiamone in video!

Da tempo si vocifera di un nuovo capitolo della serie Bully: in questo video proveremo a capire cosa possiamo aspettarci da un eventuale sequel targato Rockstar.

Il gioco che ha segnato la nascita di questa interessante IP risale all'ormai lontano 2006, anno d'esordio del primo Bully. Proprio recentemente, il team di Everyeye ha ripercorso le vicende che hanno portato alla nascita di questo titolo, all'interno di un episodio di My Generation interamente dedicato. Il quinto episodio della nostra rubrica dedicata a quelle produzione che hanno segnato in modo particolare il mondo videoludico, vi abbiamo infatti raccontato le origini e le caratteristiche di Bully. Ora, cerchiamo di spingere oltre la fantasia, provando ad immaginare che cosa potremmo aspettarci da un eventuale sequel del gioco. I rumor e le voci di corridoio che aleggiano attorno alla presunta presenza nei piani di Rockstar di un potenziale Bully 2 non si sono del resto mai sopiti, con le ultime indiscrezioni risalenti al marzo di quest'anno. Cerchiamo dunque di ipotizzare quali potrebbero esserne le caratteristiche in un video interamente dedicato. Lo trovate, come tradizione, direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!



Per coloro che desiderano approfondire ulteriormente la natura e le meccaniche dell'IP, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Bully Canis Canem Edit.