Bully 2 esiste, anche se Rockstar lavora a GTA 6: Tom Henderson ne è convinto

Ieri è successo qualcosa di epocale che i giocatori attendevano da quasi nove anni: dopo 155 milioni di copie di Grand Theft Auto 5 vendute, Rockstar ha finalmente confermato di essere al lavoro su GTA 6. La compagnia americana ha prevedibilmente deciso di non svelare null'altro, ma tanto è bastato per mandare in fibrillazione i fan.

La notizia ha anche avuto delle ripercussioni sull'insider Tom Henderson, che da tempo si dice certo di un nuovo capitolo di Bully in via di sviluppo. Dopo aver scoperto dell'esistenza di GTA 6, un utente ha giustamente chiesto all'insider: "Ci hai trollato per tutto il tempo o hai delle vere informazioni su Bully? Sembra che GTA 6 sia il prossimo focus di Rockstar, per cui vorrei delle spiegazioni".

Punto sul vivo, Henderson si è difeso assicurando che non stava mentendo. "Perdonami, ma in quale parte dell'annuncio di oggi viene detto che GTA 6 è il prossimo focus di Rockstar? Viene solo detto che GTA 6 è in sviluppo", ha spiegato, per poi aggiungere che è ancora convinto che ci sia qualcosa legato a Bully in via di sviluppo.

Henderson si è rivelato affidabile in molteplici occasioni in passato, dunque un po' di fiducia se l'è guadagnata. Tuttavia non sappiamo di quale Bully stia parlando, dal momento che un recente report ha parlato di un certo Bully 2 di Rockstar New England cancellato nel 2009. Che Rockstar Games abbia riavviato il progetto da zero? Tutto può essere, ma al momento non abbiamo informazioni tangibili in mano.