Bully 2 si farà? I doppiatori originali non sono stati ancora contattati

Da tempo si parla di Bully 2 in sviluppo negli studi di Rockstar Games e sembra che l'azienda abbia già contattato una società esterna per gestire i provini del cast... tra cui rientrano anche i doppiatori dell'originale, oppure no?Di

In un video pubblicato su YouTube, il doppiatore Gerry Rosenthal (voce di Jimmy Hopkins in Bully) fa sapere di non essere (ancora?) stato contattato da Rockstar Games: "ci sono vari rumor su Bully 2 ma ad oggi non posso confermarli. Posso dire però di non essere stato contattato per doppiare Jimmy in un nuovo gioco, tra l'altro questo è l'unico personaggio a cui abbia mai prestato la voce, essendo la musica la mia professione a tempo pieno e il doppiaggio solo un divertimento per me."

Questo non vuol dire ovviamente che Bully 2 non esista, di fatto Rockstar potrebbe aver contattato altri doppiatori per lavorare sul progetto oppure, effettivamente, non ci sono piani per riportare in vita questa IP e l'azienda sta concentrando le sue energie solamente su Red Dead Online, GTA Online sul probabile Grand. Theft Auto VI...

Difficile saperne di più, considerando l'attenzione posta da Rockstar nella sicurezza interna per evitare leak e fughe di notizie, restiamo in attesa di eventuali annunci o smentite.