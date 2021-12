Bully 2: il fondatore di Rockstar Mag sembra confermare l'esistenza del gioco

Si continua a parlare di Bully 2, nei giorni scorsi Tom Henderson ha rivelato che una demo di Bully 2 è stata mostrata a porte chiuse ai The Game Awards ad un pubblico selezionato di giornalisti e addetti ai lavori, questa voce viene ora confermata anche da Chris Klippel, giornalista francese fondatore di Rockstar Mag e Naughty Dog Mag.

Rispondendo a un DM, Klippel riassume le informazioni in suo possesso confermando che una demo giocabile di Bully 2 è stata presentata prima dei The Game Awards e che il gioco avrebbe potuto essere mostrato all'evento ma l'annuncio è stato posticipato.

Giornalisti e rivenditori avrebbero firmato un NDA (accordo di riservatezza) con Rockstar Games per impedire la circolazione di leak ma nonostante questo GameInformer ha anticipato la notizia. Il fondatore di Rockstar Mag conferma poi di aver contattato Jason Schreier per chiedere informazioni su Bully 2 e sui recenti rumor, il giornalista di Bloomberg (ex Kotaku) sarebbe stato però piuttosto evasivo nelle sue risposte, probabilmente perchè sotto NDA, secondo l'ipotesi di Klippel.

Secondo il leaker di Star Wars Eclipse, Bully 2 è stato cancellato nel 2017, altre fonti come visto sostengono invece che il gioco sia attualmente in fase di sviluppo. Chi dice la verità? Speriamo di scoprirlo al più presto.