Bully 2: il gioco Rockstar è stato cancellato nel 2017 per un insider

In questi giorni si è fatto un gran parlare di Bully 2, secondo l'insider Tom Henderson Bully 2 è stato mostrato a porte chiuse ai Game Awards ad una ristretta cerchia di persona e in un primo momento si pensava anche ad una presentazione pubblica, i piani però sembrano essere cambiati improvvisamente.

Henderson ammette di avere pochissimi dettagli in merito ma si dice assolutamente sicuro del fatto che inizialmente "Bully 2 avrebbe dovuto essere uno degli annunci a sorpresa dei The Game Awards" e ribadisce che insider, addetti della stampa e membri dell'industria avrebbero assistito ad un presentazione del gioco proprio prima dei Game Awards della scorsa settimana.

Tutto bello? Non proprio perché la versione di Henderson viene smentita da AccNgt, leaker salito agli onori della cronaca per aver rivelato in anticipo l'esistenza di Star Wars Eclipse di Quantic Dream, gioco poi effettivamente annunciato durante lo show di Geoff Keighley.

Stando alle parole di AccNgt, Bully 2 sarebbe stato cancellato nel 2017 ed a questo proposito l'ex Senior Associate Editor di Game Informer USA ha dichiarato di "avere una storia da raccontare", presumibilmente legata proprio allo sviluppo e alla cancellazione del progetto.

Resta quindi da capire come stiano le cose: Bully 2 è stato cancellato nel 2017 oppure lo sviluppo è stato riesumato ed il gioco esiste ancora? Oppure, i lavori non si sono mai interrotti? Sono tanti gli interrogativi, speriamo che qualcuno possa presto fare luce sulla vicenda.