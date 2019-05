Bully 2, GTA 6 o RDR 2 per PC: Rockstar annuncerà uno di questi giochi all'E3 2019?

Nel weekend si è diffuso un rumor che vorrebbe Rockstar presentare un nuovo gioco all'E3 2019 di Los Angeles, in programma il prossimo mese. La compagnia non ha mai partecipato all'Electronic Entertainment Expo, per questo la voce di corridoio è subito apparsa piuttosto strana.... ma come si suol dire in questi casi, mai dire mai!

Da subito l'attenzione della community si è focalizzata su tre titoli: Bully 2, Grand Theft Auto VI e Red Dead Redemption 2 per PC, quest'ultimo particolarmente credibile poichè comparso anche nel curriculum di un ex sviluppatore di Rockstar Games.

Analizzando la situazione, è difficile capire quanto possa esserci di vero in queste ipotesi. GTA 6 è in fase di sviluppo e alcuni insider parlano di un lancio in contemporanea con PlayStation 5 e Xbox Scarlett nel 2020 o 2021 ma non è escluso che la compagnia possa seguire lo stesso iter di GTA 5, con un lancio prima sulle console di attuale generazione e in seguito su piattaforme Next-Gen e PC. GTA V (ad oggi il gioco più venduto di sempre) è uscito nel lontano 2013 e dunque un reveal del sesto capitolo potrebbe essere piuttosto vicino...

Anche l'ipotesi Bully 2 è certamente interessante, sembra che anche in questo caso il titolo sia in fase di sviluppo da qualche anno e in molti prevedono un lancio nel 2020 su console di attuale generazione. La voce più probabile però sembra essere quella legata all'arrivo di Red Dead Redemption 2 per PC, titolo che potrebbe essere annunciato magari durante il PC Gaming Show E3 2019 in collaborazione con NVIDIA o AMD...

E Agent? Difficilmente rivedremo questo titolo, il cui trademark è stato definitivamente abbandonato, con ogni probabilità quindi non sarà lui l'oggetto del possibile reveal di Rockstar all'E3...