Bully 2 è in sviluppo? Secondo un rumor, i casting sono già in corso

Secondo quanto riportato da Rockstar Intel, si starebbero svolgendo in questo momento i casting per Bully 2, il tanto agognato sequel dell'amato titolo uscito su Playstation 2 nell'ormai lontano 2006.

La Casting Director Jessica Jefferies è infatti alla ricerca di attori di giovane età che possano interpretare un ruolo in un "nuovo videogioco non ancora annunciato a opera di un grosso sviluppatore del Regno Unito, con riprese presso i Pinewood Studios". L'annuncio ci rivela inoltre che "gli attori dovranno recitare in scene che includono volgarità e violenza di lieve entità. Il progetto è un thriller/dramma e tutte le sequenze con gli attori di giovane età saranno gestite con sensibilità". Come se non bastasse, tra gli altri i ruoli disponibili è possibile leggere "professori di college". La fonte parla anche del coinvolgimento di alcuni membri di Rockstar, che per il momento preferisce lasciare nell'anonimato. Ovviamente per il momento vi invitiamo a prendere questa notizia come un semplice rumor, non avendo nessuna conferma ufficiale da parte di Rockstar.

Ormai è da anni che si avvicendano voci di corridoio su un eventuale arrivo di Bully 2. Ricordiamo, ad esempio, che più di un anno fa comparvero online i presunti concept art del secondo capitolo della serie. Che ne pensate voi? Vedremo mai Bully 2?