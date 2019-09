Bully 2, le recenti immagini avvistate online sono false: lo ha ammesso il loro autore

Nel corso delle ultime settimane si sono rincorse diverse voci di corridoio in merito ad un possibile Bully 2, fomentate dal diffondersi online di alcune presunte immagini del gioco.

In particolare, nel corso del mese di agosto, un leak sembrava aver svelato la prima immagine del titolo, raffigurante una porzione di mappa. E proprio il mondo di gioco era stato protagonista anche di un secondo rumor, seguito all'avvistamento in rete di una ulteriore immagine della mappa di Bully 2. Ebbene, sembra purtroppo che nessuno degli scatti diffusisi online nel corso delle ultime settimane rappresenti effettivamente una prova dell'esistenza di un Bully 2.

Le immagini sono infatti false e l'autore delle medesime si è palesato al pubblico. Come potete verificare in calce, protagonista della vicenda è l'utente Twitter Felipe Borges, che ha ammesso di aver creato le concept art di proprio pugno. Borges si è inoltre scusato sul social network, tramite il cinguettio che trovate in calce a questa news, affermando che la vicenda è andata troppo oltre. A riprova delle sue affermazioni, Borges ha inoltre allegato ai suoi Tweet ulteriori immagini dedicate a Bully 2, che potete visionare in calce.



Per scoprire se Rockstar Games ha davvero intenzione di offrire un sequel al primo Bully, non resta che attendere eventuali annunci ufficiali da parte della software house.