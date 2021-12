Bully 2: Red Dead Redemption 2 e Max Payne 3 tra le cause della cancellazione

Nel corso della serata le pagine di Game Informer hanno accolto un lungo articolo dedicato interamente al tormentato sviluppo di Bully 2 e il cui contenuto confermerebbe le ultime voci di corridoio.

Tutto è iniziato quando ad aprile 2008 è stata acquisita Mad Doc Software da parte dei creatori di Rockstar Games, la quale ha rinominato la sua nuova software house in Rockstar New England. Lo scopo iniziale del team era quello di fornire supporto tecnico e così fu, dal momento che la squadra di sviluppatori aiutò l'azienda nello sviluppo di Grand Theft Auto IV e del primo Red Dead Redemption. Ad affiancare però i lavori di supporto vi fu anche il primo progetto del team, ovvero il sequel di Bully.

I lavori sul gioco stavano procedendo alla grande e la visione di Rockstar New England era molto precisa: l'intenzione era quella di creare un prodotto dalle dimensioni più ridotte rispetto ad un GTA IV ma in grado di sorprendere per l'uso di nuove tecnologie. Nel report di Game Informer si parla di una mappa grande quanto Vice City nella quale ogni singolo edificio era interamente visitabile e della possibilità di compiere azioni con conseguenze sul lungo termine (meccanica implementata in un secondo momento in Red Dead Redemption 2). Vi era anche la possibilità di arrampicarsi ovunque e, ad esempio, fare irruzione nelle case degli abitanti della piccola città. Per quello che riguarda invece le principali ispirazioni del gioco a livello artistico e di trama, si fa riferimento sia ai Goonies che a Porky's.

Sebbene il gioco fosse parzialmente completo e vi fosse una demo perfettamente giocabile della durata di una decina di ore, Rockstar decise di accantonare il progetto per concentrare tutte le proprie forze su Max Payne 3 e, subito dopo, su Red Dead Redemption 2, chiudendo di fatto i lavori sul gioco.

Va precisato che quanto pubblicato da Game Informer non è stato confermato da Rockstar Games, la quale ha deciso di non commentare questi accaduti.