Bully 2: Rockstar modifica il logo sul suo sito ufficiale, annuncio imminente?

Rockstar Games continua a non pronunciarsi in merito all'esistenza di Bully 2, ma indiscrezioni e teorie attorno al sequel dell'originale avventura di Jimmy Hopkins continuano a farsi sempre più insistenti.

Nelle ultime ore, Rockstar Games ha aggiornato il logo presente sul sito ufficiale della casa di GTA e Red Dead Redemption. Come fatto notare da alcuni utenti particolarmente attenti, sembra che il nuovo stemma scelto dallo studio sia in realtà ripreso da quello utilizzato all'E3 2005, poco prima che Bully (Canis Canem Edit in Italia) venisse ufficialmente presentato al pubblico. Che si tratti di una piccola anticipazione legata al reveal dell'atteso sequel?

Rockstar Games ha mantenuto nel corso del tempo l'abitudine di mutare il proprio logo a seconda del gioco protagonista delle sue campagne promozionali. Nel caso di Red Dead Redemption 2, ad esempio, il simbolo della software house statunitense ha assunto una colorazione rossa e nera. Chissà, dunque, che l'improvviso cambiamento attuato sul portale web non sia effettivamente legato a Bully 2.

Secondo quanto riferito dal fondatore di Rockstar Mag, lo studio di Take-Two aveva intenzione di annunciare Bully 2 ai The Game Awards 2021, tuttavia il reveal sarebbe stato posticipato ad una seconda occasione. Altre voci susseguitesi nei giorni scorsi hanno suggerito che una vecchia build di Bully 2 sia stata cancellata nel 2017.