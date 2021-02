Bully 2: storia, gameplay e motore grafico nel nuovo leak: il gioco è stato cancellato?

Un leaker anonimo ha condiso su Reddit una serie di dettagli su Bully 2, progetto apparentemente in sviluppo negli studi Rockstar dal 2015 al 2017 e poi cancellato in favore di GTA 6 e Red Dead Redemption 2, sempre stando a quanto riportato dalla fonte.

Purtroppo la fonte è priva di identità e dunque è difficile capire quanto ci sia di vero in questi rumor, è vero però che più volte si è parlato di un Bully 2 effettivamente in produzione, seppur con mille difficoltà e problematiche legate alla trama ed al concept, non semplice da veicolare.

Secondo quanto emerso, Bully 2 avrebbe dovuto avere un protagonista di nome Alex DeAngelo, sedicenne di della Contea di Springvale, cittadina fittizia modellata sulle orme di Rhode Island, nel New England. Alex viene espulso da scuola per spaccio di droga e a quel punto viene rispedito a casa dalla famiglia, composta da un padre disoccupato e con demoni personali da sconfiggere, e dal fratello maggiore.

Il leak parla anche di un sistema di reputazione simile a quello di Fallout New Vegas e di un combat system di stampo arcade. Per il comparto tecnico Rockstar Games avrebbe utilizzato lo stesso engine di Red Dead Redemption 2 con l'obiettivo di proporre una città ricchissima di zone da esplorare.

Come detto in apertura, è difficile capire quanto ci sia di vero in questo leak, al momento Bully sembra essere un franchise archiviato per Rockstar ma non è escluso che negli anni la compagnia abbia provato a sperimentare varie idee per rilanciare l'IP.