Bully 2 in sviluppo per un anno e poi abbandonato? Lo riportano alcune indiscrezioni

Bully 2 è stato recentemente al centro di diversi rumor e voci di corridoio: ora, emergono ulteriore indiscrezioni sul presunto sequel della produzione targata Rockstar Games.

Il portale VGC ha infatti riportato alcune indiscrezioni legate al progetto, raccolte tramite proprie fonti. Queste ultime avrebbero reso noto che la software house, ad un certo punto, sarebbe stata effettivamente impegnata nello sviluppo di Bully 2. In particolare, si riferisce di come, intorno al 2008, Dan Houser e alcuni sviluppatori avessero realizzato un primo script del gioco, che avrebbe visto il ritorno di Jimmy nel ruolo del protagonista.

Successivamente, riportano le fonti di VGC, il team di Rockstar New England, tra maggio 2010 e fine 2013, avrebbe dedicato allo sviluppo di Bully 2 un periodo di tempo compreso tra un anno e diciotto mesi. L'attività sarebbe culminata nella realizzazione di una versione giocabile di Bully 2, sviluppata con il Rockstar Advanced Game Engine e caratterizzata dalla presenza di alcuni elementi open-world. In seguito tuttavia, il progetto sarebbe stato abbandonato. Secondo quanto riportato da VGC, Rockstar non ha voluto commentare quanto raccontato.



Come di consueto quando si parla di indiscrezioni, invitiamo i lettori a ricordare che non si tratta di informazioni ufficiali, invitandoli dunque ad interpretarle dunque con la dovuta cautela. in passato, avevano trovato diffusione ulteriori voci di corridoio che volevano Bully 2 cancellato da Rockstar, mentre, più recentemente, sono emersi rumor sul possibile arrivo di Bully 2 nel 2020.