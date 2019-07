Anche Bully 2 potrebbe essere in sviluppo insieme a GTA 6

Nella mattinata di oggi sono emersi tantissimi nuovi rumor su GTA 6, tramite i quali potrebbe essere stata rivelata anche un'altra cosa importante: l'ultimo capitolo di Grand Theft Auto infatti, potrebbe non essere l'unico gioco attualmente in lavorazione presso Rockstar Games.

Sembra infatti che GTA 6 stia ovviamente catalizzando quasi per intero gli sforzi della software house, ma il suo sviluppo starebbe procedendo in parallelo con quello di un altro titolo, amatissimo dai fan: parliamo ovviamente di Bully 2.

Il gioco in Italia è noto come Canis Canem Edit, era ambientato all'interno di un college e raccontava le vicende del protagonista Jimmy. Già all'epoca della sua uscita, nel 2006 su PlayStation 2, il titolo ottenne un grande successo, ed è poi stato incluso in seguito tra i classici PS2 disponibili su PlayStation 4, riaccendendo la passione e le speranze dei fan che hanno sempre sperato in un nuovo capitolo.

Si parla da tempo di un sequel di Bully infatti, ma per il momento ci si era sempre limitati a riportare dei rumor. Stando a quanto riportato nei leak di questa mattina, sembra che Rockstar abbia intenzione di far uscire GTA 6 solamente su PS5 e Xbox Scarlett, per cui, se davvero lo sviluppo dei due giochi stia avvenendo in parallelo, è più che probabile che anche un eventuale Bully 2 sia previsto solamente per le console next-gen.

Insomma, è davvero la volta buona? Voi che ne dite? Vi farebbe piacere un sequel del gioco? Noi abbiamo racchiuso in un video cosa ci aspettiamo da Bully 2: dategli un'occhiata!