Bully 2 era in sviluppo, ma poi Rockstar l'ha cancellato secondo un rumor

Diversi giorni fa, sono emersi in rete numerose indiscrezioni su GTA 6, la cui autenticità è stata presto messa in dubbio da Jason Schreier di Kotaku. Il celebre free roaming, in ogni caso, non è stato l'unico titolo oggetto di speculazioni, dal momento che si è parlato anche di Bully 2, che secondo il presunto insider sarebbe in via di sviluppo.

Ebbene, quest'oggi sono emersi altri rumor che dipingono una storia decisamente diversa. A diffonderli è stato lo youtuber SWEGTA, che afferma di aver ricevuto una soffiata da un utente di Reddit che si fa chiamare fika122. Quest'ultimo, sembrerebbe a sua volta essere in contatto con un ex sviluppatore di Rockstar Games, e ha persino fornito degli screenshot per provare l'autenticità del suo contatto.

Stando a quanto riferito, lo sviluppatore in questione avrebbe lavorato per l'azienda statunitense dal 2008 al 2009 su un gioco mai annunciato, ovvero Bully 2 per PlayStation 3 e Xbox 360. Il progetto, tuttavia, sarebbe stato cancellato da Rockstar Games per dei motivi non meglio precisati. Lo sviluppatore, licenziato dopo la cancellazione, ha persino fornito alcuni presunti dettagli sul titolo, che avrebbe incluso un sistema di arrampicata, nuovi scherzi e nuove meccaniche di gameplay, come la possibilità di salire sugli alberi e tuffarsi nei cestini dei rifiuti. La storia sarebbe stata incentrata ancora una volta su Jimmy Hopkins, intento a trascorrere le vacanze estive presso la casa del patrigno.

Tali informazioni, chiaramente, non sono state in alcun modo confermate da Rockstar Games, pertanto vi consigliamo di prenderle con pinze. Dal 2009 ad oggi, inoltre, ne è passata di acqua sotto i ponti,e potrebbero esserne successe di tutti i colori. E se la compagnia avesse deciso di riavviare lo sviluppo del gioco in una nuova forma? Al momento non è dato saperlo.