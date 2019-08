Bully 2: trapela la prima immagine del gioco Rockstar per PS5 e Xbox Scarlett?

Dopo quello riguardante Grand Theft Auto VI, ecco sbucare online un nuovo presunto leak che suggerisce l'imminente arrivo di un seguito di Bully, conosciuto dai giocatori italiani con il titolo di Canis Canem Edit.

Diffuso dallo YouTuber TheNathanNS e riportato anche sul forum ResetEra, il leak mostra quella che potrebbe essere la prima immagine in-game del seguito del titolo targato Rockstar Games che, dovesse effettivamente concretizzarsi, arriverebbe con ogni probabilità anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett durante la next-gen. Nello specifico, come potete osservare in calce alla notizia, lo scatto ritrae una porzione della mappa di gioco, oltre ad alcuni elementi presenti nel menù di pausa.

Pur vero che il leak appare abbastanza sospetto, c'è da sottolineare che lo stesso Red Dead Redemption 2 aveva subito un trattamento simile quando fu svelato in anticipo da alcune immagini che ne mostravano la mappa di gioco. In ogni caso, non possiamo che raccomandarvi di prendere la notizia con le dovute cautele nell'attesa che sia Rockstar Games ad esprimersi in via ufficiale riguardo al futuro di Bully.

Nei giorni scorsi è stato lo YouTuber SWEGTA, ritenuto affidabile dalla community del gioco, a svelare altri presunti dettagli sul gioco. A quanto pare, Rockstar sarebbe intenzionata a lanciare il titolo a fine 2020 sia sulle piattaforme di attuale generazione che su PS5 e Scarlett. Chissà che la gran quantità di rumor e speculazioni sul gioco non ci conducano presto ad un reveal ufficiale di Bully 2.