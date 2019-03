Bully: A Scuola con Rockstar Games nel quinto episodio di My Generation

Tra i videogiochi che hanno segnato l'adolescenza di molti, non potevamo non citare Bully, atipico esperimento targato Rockstar Games uscito nel lontano 2006.

Bully ha generato non poche polemiche al momento della sua uscita, tanto da essere censurato in diversi paesi, con cambio di titolo (da "Bully" a "Canis Canem Edit") e contenuti tagliati per poter ottenere il visto necessario alla commercializzazione. Si mormora di un Bully 2 in fase di sviluppo, sarà vero? Nel frattempo, ripercorriamo insieme la storia del gioco all'intero del quinto episodio di My Generation, rubrica tramite la quale vi accompagniamo alla riscoperta di Titoli che hanno lasciato il proprio segno all'interno del mercato videoludico.

In questo nuovo appuntamento interamente dedicato a Bully, sono numerose le tematiche affrontate. Oltre a ripercorrere alcune delle principali caratteristiche delle meccaniche di Gioco del Titolo Rockstar Games, discutiamo insieme anche dell'accoglienza riservata da pubblico e stampa a questa peculiare produzione videoludica. Come di consueto, trovate il nostro Video direttamente in apertura a questa news, non ci resta dunque altro da fare se non augurarvi una Buona Visione!

Per i Lettori e le Lettrici che amano compiere insieme a noi questi particolari "viaggi nel tempo", vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare i precedenti episodi di My Generation, dedicati a Titoli quali Halo Combat Evolved e Syphon Filter.