Bully: il fan remake in Unreal Engine 5 fa sognare il ritorno di Jimmy Hopkins

Pubblicato originariamente su PS2 nel 2006, Bully è divenuto ben presto uno dei più apprezzati giochi firmati Rockstar Games, con i fan che da anni sognano un ritorno del franchise rimasto fermo al solo primo episodio e relative riedizioni per Xbox 360, PC, Wii e, in tempi più recenti, sistemi mobile.

Al momento, però, Rockstar non sembra avere alcuna intenzione di riportare in scena la serie, e sebbene un famoso insider come Tom Henderson si dice sicuro del fatto che Bully 2 esiste, nulla lascia al momento intendere l'arrivo di un sequel o anche più semplicemente di una riedizione del gioco originale. Per stuzzicare le fantasie e speranze dei fan, intanto, il canale Youtube TeaserPlay pubblica il trailer di un ipotetico remake in Unreal Engine 5 di Bully, provando ad immaginare come sarebbe il gioco qualora facesse oggi il suo esordio.

Il filmato, dalla durata di circa due minuti, mostra la Bullworth Academy ed i suoi dintorni completamente rifatti con il nuovo motore grafico di Epic Games, offrendo anche uno sguardo dettagliato al rinnovato modello poligonale del protagonista Jimmy Hopkins ed altri personaggi. Il risultato finale è indubbiamente interessante, pur trattandosi di un semplice Concept Trailer che non andrà oltre a quanto mostrato. Del resto anche lo stesso TeaserPlay lo sottolinea nella descrizione del video: "Un sogno che speriamo diventi realtà".

Ma con Rockstar concentrata solo sull'estremamente ambizioso GTA 6, è davvero difficile che un remake di Bully, o anche un Bully 2, possa vedere la luce quantomeno nel giro di pochi anni. Ma come si dice in questi casi: mai dire mai.