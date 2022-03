Bundle for Ukraine si chiude con grande successo: raccolti oltre 6 milioni di dollari

A più di tre settimane dall'inizio della guerra tra Russia ed Ucraina la situazione continua ad essere molto drammatica, ma tutto il mondo si è mobilitato per dare il proprio sostegno al popolo vittima dell'invasione. Ed anche l'industria videoludica ha dato il suo prezioso contributo alla causa.

Il Bundle for Ukraine con quasi 1000 giochi creato da Itch.io e venduto a 10 dollari ha infatti riscosso un grandissimo successo: al momento della sua chiusura, infatti, sono stati raccolti in totale 6.370.552,22 dollari, arrivati da ben 449.628 persone diverse. Il dato ha superato l'obiettivo base prefissato dall'iniziativa, pari a 6 milioni di dollari, ad ulteriore prova del successo del ricchissimo pacchetto di Itch.io, e addirittura un singolo contribuente ha donato la bellezza di 9000 dollari per la causa.

La somma accumulata andrà tutta in beneficenza, a sostegno dei più bisognosi in questi momenti drammatici segnati dal conflitto. La cifra sarà suddivisa tra l'International Medical Corps, gruppo che offre assistenza medica gratuita, e il Voices of Children, che sostiene migliaia di bambini e rifugiati in difficoltà. Numerosi sviluppatori sparsi in tutto il mondo hanno voluto dare il loro contributo mettendo a disposizione tantissimi giochi: Itch.io sottolinea infatti che, nel pacchetto a sostegno dell'Ucraina, ben 600 dei quasi 1000 titoli presenti non avevano mai fatto parte prima d'ora dei bundle creati dalla piattaforma.

Non solo Itch.io, anche tante software house hanno dato il loro contributo: Square Enix ha donato 500mila dollari per aiutare l'Ucraina e tutta la sua popolazione.