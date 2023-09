Il bundle Playstation 5 in preordine con EA FC24 su Amazon ad un prezzo speciale

Amazon ha appena aperto i preordini del nuovo bundle di PlayStation 5 che include una versione della console con lettore di dischi ed una copia digitale del nuovo gioco di calcio erede di Fifa, EA FC24, il tutto ad un prezzo molto conveniente.

Questo nuovo bundle della console di Sony viene infatti proposto al prezzo di 499,99 euro, un importo assolutamente molto conveniente se consideriamo che il prezzo di listino della sola console è di 549,99 euro ed il gioco su Amazon costa 71,98 euro (scontato dal prezzo di listino di 79,99 euro).

Una promozione davvero interessante se siete degli appassionati dei giochi di calcio e stavate attendendo magari proprio questo bundle per fare vostra la console di Sony. Vi comunichiamo anche che la data di uscita di questo nuovo bundle coincide con la data di uscita ufficiale del gioco, quindi il 29 settembre.

Clicca qui per preordinare su Amazon la console PlayStation 5 in bundle con EA FC24

Se invece siete interessati ad acquistare il solo gioco, può essere preordinato in edizione PS5 al prezzo scontato di 71,98 euro a questo link in edizione PS5, con lo sconto di 8 euro (10%) dal prezzo di listino di 79,99 euro, un'ottima occasione per giocarlo ad day one senza pagarlo a prezzo pieno.

