Tutti i bundle Xbox in offerta su Amazon a partire da 128.99 euro per il Black Friday

Nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato Xbox One S All Digital a 129 euro su Amazon, le promozioni Xbox continuano con offerte e sconti su tutti i bundle One S e One X, in vendita a prezzi scontati per tutto il periodo del Black Friday 2019.

Per quanto riguarda Xbox One S troviamo in offerta i bundle dedicati ad Anthem, Gears 5, Forza Horizon 4 (con DLC LEGO Speed Champions) The Division 2 e Star Wars Jedi Fallen Order.

Offerte Xbox One S

Sconti Xbox One X

Tre invece i pacchetti Xbox One X scontati, in bundle con Metro Exodus, Star Wars Jedi Fallen Order e Fallout 76. Tutti i prodotti sono in vendita a prezzo scontato per un periodo limitato (indicativamente, fino alla fine delle offerte del Black Friday 2019), Xbox One S All Digital è già andata sold-out e nuove scorte sono rientrate da poco, affrettatevi dunque se siete interessati perchè le console potrebbero andare esaurite nel giro di pochissimo tempo.