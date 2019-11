Bungie: oltre 1.6 milioni di dollari raccolti con l'evento di beneficienza Game2Give

La Fondazione Bungie annuncia il successo dell'evento Game2Give, che ha raggiunto oltre 1.6 milioni di dollari raccolti per supportare il programma iPad for Kids di Bungie Foundation e Children’s Miracle Network, a favore dei bambini negli ospedali statunitensi e canadesi.

I fan di Destiny hanno dimostrato ancora una volta la loro dedizione e generosità con oltre 40.000 contributi e il supporto di 5.500 streamer in oltre 104 nazioni.

“In Bungie, il nostro obiettivo è creare mondi che permettono di instaurare legami d’amicizia, e noi siamo davvero grati per il fatto che la nostra community abbracci questi valori. Noi vediamo questo ogni giorno, amicizie profonde e nuovi legami si creano quotidianamente, Guardiani supportano i loro compagni sia nel nostro gioco che in situazioni esterne e la nostra community che si muove all'unisono per incredibili e importanti cause come aiutare i bambini negli ospedali.”, ha dichiarato Christine Edwards, Sr. Manager di Bungie Foundation.