Bungie annuncerà una nuova esclusiva Xbox durante la conferenza Microsoft E3?

Secondo alcuni rumor emersi in queste ore, durante la conferenza E3 di Microsoft Bungie potrebbe annunciare una esclusiva Xbox (Xbox One, Xbox One X, Windows 10), probabilmente una nuova IP, sebbene non ci siano certezze a riguardo.

Difficile saperne di più ma secondo l'insider che ha riportato il rumor, Microsoft avrebbe investito molto denaro in questo progetto, definito particolarmente redditizio dai vertici della compagnia e dagli investitori.

Non ci resta che attendere per saperne di più, recentemente Geoff Keighley ha parlato della presenza di "interessanti annunci first party e third party" per lo showcase E3 Microsoft. Che Bungie sia una delle aziende presenti all'evento? Lo scopriremo alle 22:00 di oggi, domenica 10 giugno.