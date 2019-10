Bungie annuncia Game2Give, evento di beneficenza di Destiny 2

Preparati per Game2Give, evento benefico inaugurale per supportare Bungie Foundation's iPads for Kids Program e Children’s Miracle Network, aiutando bambini malati negli ospedali del territorio statunitense.

Tra il 24 ottobre e il 10 novembre, invitiamo la Community di Destiny a unirsi a noi per celebrare insieme i risultati che possiamo raggiungere insieme attraverso i giochi e le donazioni. A partire da oggi, invitiamo i membri della community a iscriversi per hostare lo streaming di raccolta fondi per Destiny tra il 24/10 e il 10/11. Abbiamo premi incredibili per voi in base ai traguardi raggiunti con la raccolta fondi.

Il 29 ottobre, alle ore 21 CEST, lanceremo una maratona live di 24 ore del Festival of the Lost con alcuni dei vostri content creator preferiti presenti in studio con gli sviluppatori di Bungie. Siamo davvero emozionati all’idea di poter condividere i preziosi premi che abbiamo realizzato per ringraziare i nostri donatori per il loro fantastico contributo offerto per aiutare i bambini. Date un’occhiata:

Una donazione di $10 sbloccherà il nuovo emblema Mist Blossoms

Una donazione di $50 vi permetterà di sbloccare sia l’emblema Mist Blossoms che il nostro primo Charity Ghost, il Gilded Shell Exotic Ghost!

Una donazione di $100 vi permetterà di ottenere sia i premi di cui sopra che la possibilità di vincere uno dei premi di Bungie Prize Pool.

Il 100% delle donazioni raccolte sarà interamente devoluto alle organizzazioni benefiche. Lanceremo ufficialmente questo importante evento giovedì, 24 ottobre. Nel frattempo, assicuratevi di essere iscritti per la diretta streaming o fate la vostra donazione in anticipo! I premi saranno riscattabili dopo l’inizio dell’evento.