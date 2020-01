Bungie: un annuncio di lavoro fa emergere alcuni dettagli sulla nuova IP in sviluppo

Un annuncio di lavoro apparso sul sito ufficiale di Bungie ha dato nuova linfa alle voci che vogliono lo studio al lavoro su una IP inedita. Dopo essersi concentrati unicamente su Destiny e Destiny 2, gli sviluppatori starebbero lavorando ad un gioco completamente diverso che, secondo i rumor, prenderà il nome di Matter.

Dopo la recente separazione da Activison, Bungie sembra aver dato il via ad un nuovo progetto. L' annuncio di lavoro è rivolto alla ricerca di un "Incubation Art Director" per una nuova IP. Dalla descrizione della posizione è possibile carpire alcune interessanti informazioni circa lo stile del nuovo gioco che sembra molto distante da quanto prodotto fin'ora dai creatori di Halo: "Il tuo obbiettivo è creare giochi che uniscano i giocatori in comunità radicate? Ti piacerebbe lavorare a qualcosa di comico con personaggi spensierati e stravaganti? Pensi molto a come l'arte influisce sul gameplay, al modo in cui i personaggi facilitano il cosplay dei fan o a come le mosse e gli ambienti influenzano le culture di tutto il mondo? In qualità di Incubation Art Director definirai l'aspetto di una nuova IP Bungie e lavorerai sugli aspetti artistici per condurre un prototipo verso il percorso di produzione...".

Tra le skill richieste spiccano poi una propensione all'utilizzo dell'Unreal Engine e alla creazione di giochi competitivi. Insomma, un timbro decisamente diverso da quanto proposto con Destiny e Destiny 2. Recentemente il coautore di Halo ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a lasciare Bungie. Phil Spencer ha invece commentato la divisone dello studio da Activison.