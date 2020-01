Bungie arruola i Guardiani: Destiny a supporto della lotta contro gli incendi in Australia

È ormai da settimane che il territorio australiano è interessato da una drammatica serie di incendi, con devastanti conseguenze su ambiente, specie animali e comunità umane.

Per cercare di offrire un contributo concreto all'opera di contrasto al fenomeno, anche la community videoludica ha deciso di mobilitarsi. Tra gli attori che si sono dimostrati particolarmente sensibili, troviamo Bungie, che in un aggiornamento indirizzato ai giocatori di Destiny, ha comunicato di aver mobilitato la Bungie Foundation.



In particolare, il team ha sviluppato una T-Shirt in versione limited edition tramite la cui vendita supportare sia l'operato dei vigili del fuoco australiani sia gli sforzi di conservazione e protezione della fauna locale. I Guardiani che risponderanno all'appello riceveranno in omaggio anche un codice tramite cui riscattare un esclusivo emblema "Star Light, Star Bright" all'interno di Destiny 2. La maglietta potrà essere preordinata nel periodo compreso tra giovedì 16 gennaio e martedì 18 febbraio, sul Bungie Store americano ed europeo. Metà del ricavato sarà donato a WIRES, mentre la restante parte sarà devoluto a NSF Rural Fire Service.

In chiusura, evidenziamo che Bungie non è l'unica software house ad aver deciso di offrire un proprio contributo. Recentemente, Ubisoft ha donato trentamila dollari all'Australian Red Cross Disaster and Recovery Relief Fund, mentre Infinity Ward ha annunciato l'intenzione di devolvere alla causa i proventi della vendita dell'Outback Pack di COD Modern Warfare.