Bungie: gli autori di Destiny lavorano ad un nuovo gioco mobile?

Nel mentre proseguono nel silenzio i lavori su Marathon, di cui si è vociferato un difficoltoso processo di sviluppo nei mesi scorsi, sembra proprio che Bungie possa essere simultaneamente impegnata su un nuovo progetto da pubblicare su dispositivi mobile.

Gli indizi al riguardo risiedono direttamente negli annunci di lavoro pubblicati da Bungie, i quali suggeriscono una strategia di ampio respiro da parte dello studio di Sony. Ad esempio, l'annuncio per il ruolo di n "Incubation Technical Art Lead", pubblicato all'inizio di questa settimana, menziona esplicitamente l'ottimizzazione della grafica del gioco in questione su tutte le piattaforme, inclusi PC, console e, in particolare, i device mobile. Tra i compiti del candidato ci sarà quello di "garantire che gli aspetti visivi del gioco siano efficienti su tutte le piattaforme (PC, console, dispositivi mobili)", si legge nello specifico nella descrizione del lavoro offerto.

Allo stesso modo, la posizione di "Incubation Senior Graphics Engineer" richiede "esperienza con lo sviluppo della grafica su device mobile", il che sembra suggerire la volontà da parte di Bungie di curare con particolare cura l'aspetto tecnico e grafico su smartphone e tablet. Come se non bastasse, anche il ruolo di "Incubation Senior Gameplay Engineer" richiede da parte del candidato "esperienza di sviluppo su una varietà di piattaforme (PC, console, dispositivi mobili)".

Al momento, in ogni caso, non c'è nulla di certo in merito, e non ci resta che attendere eventuali annunci da parte di Sony e Bungie.

