Bungie: gli autori di Destiny tornano su Marathon? Nuovi dettagli da Jeff Grubb

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tom Henderson, Bungie sarebbe tornata alle sue origini per realizzare un nuovo capitolo della serie sparatutto di Marathon. Il leaker e giornalista videoludico Jeff Grubb corrobora quanto affermato da Henderson, e condivide ulteriori informazioni sul vociferato progetto.

Proprio come riferiva il rumor originale, sembra che il nuovo gioco di Marathon offrirà un'esperienza PvPvE, secondo Grubb molto ispirata ad Escape from Tarkov. Le fonti con cui è entrato in contatto l'insider afferma che tra le priorità di Bungie ci sono i caricamenti istantanei, con tempi di attesa minimi nelle lobby.

Secondo quanto riportato, inoltre, il titolo offrirà un ampio ventaglio di possibilità per personalizzare il proprio personaggio, e i giocatori possono aspettarsi un'"autentica esperienza FPS di Bungie".

Passando a quelle che sono invece personali speculazioni di Grubb, il progetto potrebbe rappresentare un nuovo live service free-to-play dello studio acquisito da Sony, probabilmente nato dalla collaborazione annunciata da Bungie con NetEase. Il gioco, insomma, potrebbe rientrare nell'elenco dei giochi a supporto continuo su cui Sony ha investito e a cui l'azienda nipponica ha intenzione di concedere spazio nella sua strategia a lungo termine nel mercato videoludico.

Al momento non possiamo fare altro che attendere eventuali annunci ufficiali, ma il ritorno di Marathon si fa sempre più concreto con le insistenti voci attorno a Bungie.