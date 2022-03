Bungie blocca la vendita di Destiny 2 in Russia, emblema gratis a supporto dell'Ucraina

Bungie ha annunciato di aver bloccato la vendita di Destiny 2 di tutte le espansioni in Russia e Bielorussia. Chi possiede il gioco potrà continuare a giocarci e la versione free to play sarà ancora disponibile per il download, tuttavia non sarà possibile acquistare contenuti, espansioni o valute in-game.

Tramite Bungie Foundation, la compagnia ha donato il ricavato delle prime 48 della maratona Game2Give a varie organizzazioni umanitarie impegnate a sostenere la popolazione in Ucraina, ad oggi sono stati donati 120.000 dollari, inoltre Bungie continuerà a dare il suo contributo raddoppiando le donazioni fatte dagli impiegati dell'azienda agli enti di beneficenza negli Stati Uniti come Direct Relief e International Rescue Committee.

Inoltre a partire da oggi tutti i giocatori di Destiny 2 possono scaricare gratis l'emblema Cоняшник per permettere ai giocatori di mostrare il proprio supporto e la vicinanza al popolo ucraino. Bungie fa sapere che "Con l'emblema Cоняшник abbiamo umilmente cercato di riprodurre la speranza e il coraggio che rappresentano il popolo ucraino in questi tempi così difficili. Oltre allo stemma dell'Ucraina e ai girasoli impressionistici (fiore nazionale dell'Ucraina), cerchiamo di regalare una metafora di speranza, esprimendo la nostra solidarietà."

Una presa di posizione chiara e netta da parte di Bungie, che si unisce al coro delle altre aziende dell'industria dei videogiochi che hanno deciso di sospendere la vendita dei propri prodotti e servizi in Russia.