Bungie ha cancellato Destiny 3 per concentrarsi sul rilancio del secondo capitolo?

Bungie ha grandi piani per il futuro di Destiny 2, come dimostrano gli annunci dell'E3, con l'arrivo della versione free to play, della nuova espansione Shadowkeep, l'approdo su Stadia e il supporto Cross-Save. Ma tutta questa mole di lavoro potrebbe andare a scapito di Destiny 3?

Secondo quanto riportato da CCN, alcuni rumor sembrano indicare la cancellazione di Destiny 3, al momento il gioco non vedrà la luce ed ogni piani in merito sembra sia stato congelato. La casa di Seattle vorrebbe ora riportare in vita Destiny 2 concentrando tutte le proprie risorse sul secondo episodio, che non ha ancora espresso il suo massimo potenziale e che sembra aver risentito commercialmente del divorzio tra Bungie e Activision.

L'azienda vuole ora focalizzarsi totalmente sul futuro di Destiny 2 senza pensare ad un sequel, evitando così di cannibalizzare il gioco, come avvenuto nel passaggio tra Destiny e Destiny 2, con il secondo episodio che ha di fatto sancito la morte del primo episodio.

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato e nei mesi scorsi si parlava di Destiny 3 come di un progetto in lavorazione con un focus particolare sui giocatori hardcore, per questo stupiscono i rumor sull'eventuale cancellazione del gioco.