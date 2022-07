Bungie celebra il Bungie Day 2022: offerte e sconti anche a tema Destiny 2

Anche per quest'anno Bungie celebra il Bungie Day, evento speciale ideato dalla community internazionale della compagnia e che mette a disposizione una serie di sconti e sorprese interessanti per tutti i fan.

L'azienda festeggia offrendo attraverso il Bungie Store nuovi articoli e sconti fino al 50%. Inoltre, tutti i giocatori che hanno acquisito il lanciarazzi Gjallarhorn completando la relativa impresa inclusa nel Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie possono ora prenotare il blaster Gjallarhorn di Destiny 2 NERF LMTD. Di seguito ecco le offerte messe a disposizione nel Bungie Store per celebrare la giornata:

Collezione di prodotti a tema Gjallarhorn creati dalla community

Il pupazzo del Verme dell'Alveare in prenotazione

Sconti su Steam per tutte le espansioni di Destiny 2

Inoltre, acquistando specifici prodotti sul Bungie Store entro il 13 luglio 2022 permetterà di accedere al nuovo Emblema Eredità Eterna.

Sempre collegato al Bungie Day è iniziato il Festival della Generosità, evento che si concluderà il prossimo 20 luglio. Oltre cinquanta membri della community di Bungie saranno coinvolti in varie dirette per raccogliere fondi da devolvere alla Bungie Foundation, supportando così il benessere dei bambini (ricordiamo che la Bungie Foundation collabora con la Make A Wish Foundation per esaudire i desideri dei giovanissimi colpiti da gravi malattie), fornendo aiuti umanitari e finanziando attività a favore della diversità, inclusione e giustizia sociale. Tutti coloro che faranno una donazione riceveranno nuovi elementi cosmetici per Destiny 2 come ricompensa.

Infine, Bungie celebra l'espansione Destiny 2 La Regina dei Sussurri chiedendo a nove cosplayer internazionali di creare la loro versione di Savathun, la Regina che dà il nome all'ultimo corposo DLC del gioco, mostrando ai fan gli straordinari lavori di questi artisti.