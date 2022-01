Bungie: Christopher Barrett è il Creative Director della nuova IP in uscita entro il 2025

Nel mentre si rincorrono le voci riguardanti l'ambiente lavorativo tossico di Bungie, la software house autrice della serie di Destiny continua ad occuparsi dietro le quinte dei suoi nuovi progetti videoludici e dell'espansione delle sue proprietà intellettuali.

Come suggerito all'interno del suo profilo Linkedin, Christopher Barrett, già autore fondamentale di numerosi capitoli della serie di Halo e al capo dello sviluppo due iterazioni del franchise di Destiny, sta lavorando nelle vesti di Game Director per il nuovo progetto dello studio, ad oggi non ancora annunciato pubblicamente.

Come già anticipato in passato in via ufficiale da Jacob Benton, Bungie mira a pubblicare la sua nuova IP entro il 2025. L'impressione è che la software house stia portando avanti i lavori su numerosi progetti in parallelo, nel mentre studia il modo di espandere ulteriormente il mondo Sci-Fi di Destiny. La riorganizzazione interna della compagnia, che ha incluso l'apertura di una sede aggiuntiva a Washington, permetterà di concentrarsi su più progetti in simultanea.

Nel frattempo, il capo delle risorse umane di Bungie ha rassegnato le dimissioni, a seguito del report che parlava di rapporti tossici tra sviluppatori e vertici aziendali, nonché di atti discriminatori nei confronti del personale femminile e delle persone appartenenti a minoranze etniche.