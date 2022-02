Bungie crea la divisione Destiny Universe Transmedia, Derick Tsai di Riot Games al comando

Come dichiarato nei giorni scorsi, Sony aiuterà Bungie a sbarcare al cinema e in TV, l'acquisizione della casa di Destiny da parte del colosso nipponico favorirà l'ingesso dell'azienda nel business dei film e delle serie TV, con l'obiettivo di andare oltre il mondo dei videogiochi.

Non si tratta solamente di semplici parole destinate ad essere spazzate via dal vento ma dietro questo intento c'è un piano ben preciso come dimostra l'assunzione di Derick Tsai come responsabile della divisione Destiny Universe Transmedia, ramo d'azienda che si occupa di progetti legati al mondo del cinema, della serialità televisiva, dell'animazione, senza dimenticare libri, romanzi, fumetti e altri media.

Il nome Derick Tsai potrebbe non dirvi molto ma si tratta di una figura molto importante in questo ambiente, ex direttore della divisione multimediale di Riot Games e responsabile dei celebri cortometraggi di League of Legends. Tsai ricoprirà ora un ruolo simile in Bungie con l'obiettivo di portare Destiny (e presumibilmente anche la nuova IP di Bungie non ancora annunciata) verso nuovi media in collaborazione con Sony Pictures.

L'acquisizione di Bungie da parte di Sony permetterà di dare vita a nuovi progetti al di fuori del mondo dei videogiochi, anche se per il momento non è stato annunciato nulla di preciso in merito.