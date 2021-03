Bungie oltre Destiny: confermato l'arrivo di una nuova IP entro il 2025

Dopo il divorzio da Activision, Bungie può guardare in modo completamente autonomo al proprio futuro. Nel mentre la software house continua a pianificare i nuovi contenuti per Destiny 2, dietro le quinte si inizia già a lavorare a dei progetti completamente inediti.

La notizia è stata confermata da Jacob Benton, designer della software house, che ai microfoni di 4gamer ha dichiarato che Bungie si trova attualmente impegnata a dare vita ad un progetto che andrà ad affiancare Destiny entro il 2025.

"Non posso svelarvi molto in questo momento, ma il nostro team sta lavorando ad un progetto segreto in parallelo con Destiny, e ci siamo posti fermamente il 2025 come obiettivo".

Non è la prima volta che sentiamo parlare di una nuova IP firmata Bungie, dal momento che la casa di sviluppo aveva già dichiarato in passato di star programmando i lanci di ben 3 giochi separati dall'universo Sci-Fi di Destiny. I piani dello studio sembrano dunque procedere in modo liscio, specialmente dopo la riorganizzazione interna che ha coinvolto l'assunzione di nuovo personale, l'apertura di un nuovo studio di sviluppo internazionale con sede ad Amsterdam e la notevole espansione della sede centrale di Washington passata dalle dimensioni di 7.800 metri quadrati agli attuali 19.300 metri quadrati. Non ci resta insomma che attendere pazientemente che Bungie sveli i suoi piani per il futuro. Voi cosa vi aspettate dagli autori di Destiny?